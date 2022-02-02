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Атомная подлодка Князь Олег проекта Борей-А прибыла на Северный флот

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер (АПК) "Князь Олег" проекта "Борей-А" прибыл на Северный флот, сообщили во вторник в пресс-службе ПО "Севмаш".

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