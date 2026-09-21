Это уже не просто смартфон: Oppo Find X10 Pro Max получит 8K Log на всех фокусных расстояниях и съёмку в Open Gate для всех трёх 200-Мп камер

Презентация серии Find X10 запланирована на 22 сентября. Oppo официально подтвердила, что Find X10 Pro Max сможет записывать видео в формате 8K Log на всех доступных фокусных расстояниях.
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