Стимуляция мозга заметно облегчила симптомы депрессии за десять дней

*Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией.* Новое рандомизированное клиническое испытание из Арктического университета Норвегии (UiT), опубликованное в журнале *JAMA Network Open*, предоставляет убедительные данные в пользу метода прерывистой тета-стимуляции (iTBS) — неинвазивного способа воздействия на мозг при большом депрессивном расстройстве.
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