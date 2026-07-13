Свердловские полицейские ликвидировали канал поставок немаркированных алкоголя и табака

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского главка МВД в ходе реализации оперативных материалов пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к незаконному обороту немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на территории региона.
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