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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Увеличивать количество гонок в «Формуле-1» точно не нужно»

Руководитель «Уильямса» считает, что в нынешнем виде календарь «Формулы-1» представляет собой достаточную нагрузку на команды и что чемпионату явно не стоит увеличивать количество этапов.

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