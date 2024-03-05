НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 635 подписчиков

Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников

Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников

В Одесском регионе минувшей ночью были поражены пункты временного размещения боевиков ВСУ как минимум в семи локациях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх