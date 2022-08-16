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Гончаренко возглавил «Урал», ничья «Ливерпуля» и удаление Нуньеса, Фонбет Кубок России покажет «Матч ТВ», Хвича забил за «Наполи», победы «Юве» и «Атлетико», страсти по Роналду и другие новости

Гончаренко возглавил «Урал», ничья «Ливерпуля» и удаление Нуньеса, Фонбет Кубок России покажет «Матч ТВ», Хвича забил за «Наполи», победы «Юве» и «Атлетико», страсти по Роналду и другие новости

Привет, друзья! Ловите главные новости за прошедшие сутки и заряжайтесь хорошим настроением на весь день 🌞 1.

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