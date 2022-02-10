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Разъезжавшую на троллейбусе собаку ищут в Алматы (видео)

Разъезжавшую на троллейбусе собаку ищут в Алматы (видео)

Семья из Алматы уже полтора месяц ищет свою собаку по кличке Сэнди, пропавшую в новогоднюю ночь. Примечательно, что последний раз Сэнди видели в троллейбусе - пока ее владельцы проливали слезы, пассажиры с ней даже фотографировались, передает КТК.

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