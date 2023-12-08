Полянский заявил, что США вынесли смертный приговор тысячам людей в Палестине

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что наложением вето на проект резолюции по прекращению боевых действий на территории палестино-израильского конфликта Соединенные Штаты Америки приговорили к смерти тысячи мирных жителей.
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