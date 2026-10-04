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Царьград

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В Новосибирске простятся с редактором «Коммерсанта» Кичановым

В Новосибирске простятся с редактором «Коммерсанта» Кичановым

Прощание с главным редактором сибирской редакции «Коммерсанта» Михаилом Кичановым начнется 6 октября в 13:00 в крематории на улице Военторговской, 4/1.

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