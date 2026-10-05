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«Противник охотится на технику и людей»: как в Курской области защищают пожарных

«Противник охотится на технику и людей»: как в Курской области защищают пожарных

В Курской области несколько пожарных пострадали в результате работы на местах, где фиксировались налёты ВСУ.

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