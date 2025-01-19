ВК Василий Коликов Т.н. "украина" с точки зрения политики - страна, добровольно или вынужденно, выбирающая самые неэффективные решения. Вечный "танцор на граблях". И понятно, что она выберет только войну. Нацистское террористическое недгосударство "украина" должно быть стерто с карты мира.

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Соответственно её надо довести до состояния германии 45 года!