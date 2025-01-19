Интервью в «Комсомольской правде» помощника президента РФ, постоянного члена Совета безопасности Николая Патрушева, на мой взгляд, вызвало больше вопросов, чем дало ответов.
Интервью Патрушева: читаем между строк
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Т.н. "украина" с точки зрения политики - страна, добровольно или вынужденно, выбирающая самые неэффективные решения. Вечный "танцор на граблях". И понятно, что она выберет только войну. Нацистское террористическое недгосударство "украина" должно быть стерто с карты мира.
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15 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Соответственно её надо довести до состояния германии 45 года!
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12 час.
АК
Алекс Кузь
Патрушев , разумеется , не ленин, но был советским офицером. Что то обьединяющее нужно предложить народам, чтобы не сеять губительную рознь и вернуть все утраченное от ссср, пока цветёт орешник.
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3 час.
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