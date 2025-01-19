Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Патрушев , разумеется , не ленин, но был советским офицером. Что то обьединяющее нужно предложить народам, чтобы не с...Интервью Патрушев...
  • Татьяна Кибишева
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Алиеву пора извин...
  • Майя Majesty
    Не расслабляемся! Вспомним недавний "Крокус" в Москве.Где грязь, нищета...

Интервью Патрушева: читаем между строк

Интервью Патрушева: читаем между строк

Интервью в «Комсомольской правде» помощника президента РФ, постоянного члена Совета безопасности Николая Патрушева, на мой взгляд, вызвало больше вопросов, чем дало ответов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Василий Коликов
Т.н. &quot;украина&quot; с точки зрения политики - страна, добровольно или вынужденно, выбирающая самые неэффективные решения. Вечный &quot;танцор на граблях&quot;. И понятно, что она выберет только войну. Нацистское террористическое недгосударство &quot;украина&quot; должно быть стерто с карты мира.
Ответить
15 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Соответственно её надо довести до состояния германии 45 года!
Ответить
12 час.
АК
Алекс Кузь
Патрушев , разумеется , не ленин, но был советским офицером. Что то обьединяющее нужно предложить народам, чтобы не сеять губительную рознь и вернуть все утраченное от ссср, пока цветёт орешник.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх