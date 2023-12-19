Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

США начинают международную операцию Prosperity Guardian («Страж процветания». —ред.) по обеспечению безопасности в Красном море на фоне «безрассудных» нападений хуситов из Йемена на суда, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии