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12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность

12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность

В советах о том, как выживать в экстремальных ситуациях, в наши дни недостатка нет. Многочисленные телевизионные шоу, кинофильмы, профильные форумы и специальная литература старательно снабжают нас информацией, призванной спасти жизнь в наиболее опасные моменты.

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