Положительная тенденция: как рекордный рост мировой торговли может отразиться на экономике России

По данным ООН, в 2021 году объём мировой торговли вырос на четверть и впервые достиг $28,5 трлн. Резкий рост показателя эксперты связывают с повышением цен на сырьевые товары, снятием карантинных ограничений и оживлением спроса в большинстве стран.