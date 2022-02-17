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Положительная тенденция: как рекордный рост мировой торговли может отразиться на экономике России

Положительная тенденция: как рекордный рост мировой торговли может отразиться на экономике России

По данным ООН, в 2021 году объём мировой торговли вырос на четверть и впервые достиг $28,5 трлн. Резкий рост показателя эксперты связывают с повышением цен на сырьевые товары, снятием карантинных ограничений и оживлением спроса в большинстве стран.

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