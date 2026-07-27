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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин поздравил саблиста Граудыня с золотом ЧМ: «На пути к финалу вы неизменно демонстрировали высокий класс мастерства и победный настрой»

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского саблиста Павла Граудыня с победой на чемпионате мира в Гонконге.

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