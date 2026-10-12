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Царьград

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Самарская область выделит 334 млн рублей на жилье после взрыва газа

Самарская область выделит 334 млн рублей на жилье после взрыва газа

Правительство Самарской области подписало постановление о выделении из резервного фонда свыше 334 миллионов рублей на приобретение квартир для жителей пострадавшего в июне от взрыва газа дома на улице 22 Партсъезда.

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