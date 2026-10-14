Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области согласовало архитектурный облик трехэтажного детского сада №3 на 200 мест, который построят в границах улиц Дальней, Большой Перекрестной, Горького и Одесской к 2030 году.
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