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Три человека погибли и 13 пострадали во время атаки ВСУ в Геленджике

Три человека погибли и 13 пострадали во время атаки ВСУ в Геленджике

Геленджик Краснодарского края 3 августа был атакован украинскими беспилотниками. Предварительно, из-за падения обломков в Архипо-Осиповке погибли три человека, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем канале в MAX.

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