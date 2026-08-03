Три человека погибли и 13 пострадали во время атаки ВСУ в Геленджике

Геленджик Краснодарского края 3 августа был атакован украинскими беспилотниками. Предварительно, из-за падения обломков в Архипо-Осиповке погибли три человека, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем канале в MAX.
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