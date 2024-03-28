Документальное подтверждение: что удалось выяснить СК по делу о теракте в «Крокусе»

Пожалуй, главные новости минувшего дня касаются расследования теракта в «Крокус Сити Холле». В деле новый фигурант — и заявить, как другие сообщники, что он непричастен к нападению и вообще не знал о готовящейся атаке, у него вряд ли получится.
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