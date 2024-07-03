Politico опубликовала открытое письмо экспертов против принятия Украины в НАТО

Американское издание Politico опубликовало коллективное письмо, под которым подписались 61 человек из университетов, СМИ и аналитических центров Соединенных Штатов, против того, чтобы Североатлантический альянс (НАТО) одобрил вступление Украины в блок на саммите в Вашингтоне.
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