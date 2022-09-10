Украинская сторона за 40 минут обстреляла Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку

ВСУ за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в ДНР. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).