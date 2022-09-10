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  • Вениамин Мельников
    для навки-пескова родина там где бабло. Вот их родина и это окружение президента.Песков заявил, чт...
  • лидия кошель
    Песков совсем умом лешился, говоря такое.Песков заявил, чт...
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    Что спортсмены, что актеришки,и остальная увеселительная камарилья ради бабла продадут и Родину, и мать. А песков идиот.Песков заявил, чт...

Украинская сторона за 40 минут обстреляла Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку

ВСУ за 40 минут обстреляли Донецк, Зайцево, Макеевку и Новоселовку в ДНР. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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