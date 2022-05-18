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Грановская и Бак получат 50 млн фунтов бонусами после покупки «Челси» Тоддом Боэли

Директор «Челси» Марина Грановская продолжит работу на своем посту после покупки клуба Тоддом Боэли. Также совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» сохранит председателя совета директоров «Челси» Брюса Бака.

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