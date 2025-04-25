Сумма первого взноса по ипотеке на квартиру в городах-миллионниках: копить придётся годами

Сколько нудно накопить на первоначальный взнос в городах-миллионниках.Для жителей России, желающих оформить ипотеку на небольшую квартиру в городах-миллионниках, при среднем уровне доходов по регионам потребуется накопить сумму от 2,45 миллиона до 8,8 миллиона рублей, сообщает РБК.