Сумма первого взноса по ипотеке на квартиру в городах-миллионниках: копить придётся годами

Сколько нудно накопить на первоначальный взнос в городах-миллионниках.Для жителей России, желающих оформить ипотеку на небольшую квартиру в городах-миллионниках, при среднем уровне доходов по регионам потребуется накопить сумму от 2,45 миллиона до 8,8 миллиона рублей, сообщает РБК.
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