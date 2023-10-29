Взгляните на эту яркую крошечную квартиру, где каждая деталь вызывает полный восторг

Ждя дачи вполне сойдет, (даже мило раз в неделю на денек окунуться в такой калейдоскоп), но для городской квартиры не годится совсем.

Антон Сергеев

Очень порадовало отсутствие приемов дизайна, и всяческих клише! Здесь нашлось место всем любимым и родным вещам. Так как я склонен к накопительству, и с огромной скорбью расстаюсь с вещами, то интерьер близок мне по духу. Уверен во многих квартирах и домах такое же наполнение жилого пространства нужными предметами и вещичками.