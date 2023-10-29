Эта 1-комнатная квартира, где живет 26-летний дизайнер интерьеров, сильно отличается от классического жилья в скандинавском стиле.
Взгляните на эту яркую крошечную квартиру, где каждая деталь вызывает полный восторг
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Ждя дачи вполне сойдет, (даже мило раз в неделю на денек окунуться в такой калейдоскоп), но для городской квартиры не годится совсем.
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2 д.
Антон Сергеев
Очень порадовало отсутствие приемов дизайна, и всяческих клише! Здесь нашлось место всем любимым и родным вещам. Так как я склонен к накопительству, и с огромной скорбью расстаюсь с вещами, то интерьер близок мне по духу. Уверен во многих квартирах и домах такое же наполнение жилого пространства нужными предметами и вещичками.
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19 час.
Лилия Румянцева
Моё мнение - сарайчик со старым хламом.
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7 час.
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