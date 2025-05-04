Эксперт дала советы по поддержанию здорового образа жизни

Здоровый образ жизни способен продлить жизнь человека. При этом изменения нужно начинать с перехода на сбалансированное питание, рассказала «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо 4 мая.
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