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Эксперт дала советы по поддержанию здорового образа жизни

Эксперт дала советы по поддержанию здорового образа жизни

Здоровый образ жизни способен продлить жизнь человека. При этом изменения нужно начинать с перехода на сбалансированное питание, рассказала «Известиям» основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо 4 мая.

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