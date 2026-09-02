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ДумаТВ

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Миронов предложил вдвое повысить зарплату пожарным и спасателям

Миронов предложил вдвое повысить зарплату пожарным и спасателям

Зарплату пожарным и спасателям следует повысить вдвое, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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