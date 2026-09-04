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Против 600 участников челябинской ОПГ возбудили более 20 уголовных дел

Против 600 участников челябинской ОПГ возбудили более 20 уголовных дел

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Правоохранители возбудили свыше 20 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы "артаковские", действовавшей в Челябинской области.

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