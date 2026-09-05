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За рулем

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Более 200 раритетных Honda стоят в открытом поле, но они не бесхозные

Более 200 раритетных Honda стоят в открытом поле, но они не бесхозные

В самом сердце Канзаса (США) расположилась необычная «ферма», которая для одних – просто поле старых машин, а для других – настоящая сокровищница.

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