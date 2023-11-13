200+ Эфлопс: суперчип NVIDIA Grace Hopper ляжет в основу более 40 ИИ-суперкомпьютеров Ко...

200+ Эфлопс: суперчип NVIDIA Grace Hopper ляжет в основу более 40 ИИ-суперкомпьютеровКомпания NVIDIA сообщила о том, что её суперчип GH200 Grace Hopper ляжет в основу более чем 40 ИИ-суперкомпьютеров по всему миру, которые используются в исследовательских центрах, на облачных площадках и пр.