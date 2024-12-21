ЕС из-за отказа Украины в транзите газа РФ ищет альтернативных поставщиков

Евросоюз из-за прекращения действия контракта на транзит российского газа через Украину пытается найти альтернативных поставщиков, однако этих объемов недостаточно, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
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