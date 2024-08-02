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На Украине умудрились украсть даже на строительстве главного военного кладбища страны

На Украине умудрились украсть даже на строительстве главного военного кладбища страны

Не успела утихнуть некрасивая история со вскрытым на глазах у общественности «распилом» чиновниками и коммерсантами бюджетных средств, выделенных на восстановление разрушений от ракетного обстрела в киевской больнице «Охматдет»,  как в Киеве разразился новый коррупционный скандал.

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