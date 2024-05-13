Средняя цена забронированной ночи на июнь по России за год выросла на 18%

Россияне забронировали на 10% больше отелей по стране на июнь 2024 года, чем годом ранее. Средняя стоимость забронированной ночи на начало лета по России составляет 5 200 рублей – на 18% выше, чем годом ранее.
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