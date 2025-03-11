Логика Рубио: если США удовлетворят итоги встречи в Саудовской Аравии, военная поддержка Украины может возобновиться

Рубио считает, что пока можно отложить окончательное решение по сделке по передаче США контроля над украинскими ресурсами.
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