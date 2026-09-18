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Царьград

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"Ашан" зафиксировал резкий рост продаж редьки и малины в сентябре

"Ашан" зафиксировал резкий рост продаж редьки и малины в сентябре

Торговая сеть "Ашан" сообщила о значительном росте спроса на редьку и малину в начале сентября. Продажи редьки увеличились в 2 раза, малины — в 1,5 раза.

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