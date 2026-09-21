Мировые Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировые Новости

10 подписчиков

КОЛДИ и CMWP: На строящиеся бизнес-центры классов Prime и A приходится лишь 1% офисов с отделкой

КОЛДИ и CMWP: На строящиеся бизнес-центры классов Prime и A приходится лишь 1% офисов с отделкой

По данным консалтинговой компании CMWP, в структуре предложения офисных помещений классов Prime/A в Старой Москве* доля площадей с готовой отделкой составляет 10% от всего офисного предложения на продажу и аренду — это порядка 614,3 тыс.

Вернуться к статье