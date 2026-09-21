КОЛДИ и CMWP: На строящиеся бизнес-центры классов Prime и A приходится лишь 1% офисов с отделкой

По данным консалтинговой компании CMWP, в структуре предложения офисных помещений классов Prime/A в Старой Москве* доля площадей с готовой отделкой составляет 10% от всего офисного предложения на продажу и аренду — это порядка 614,3 тыс.
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