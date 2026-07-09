"Украина отойдёт к России". Из Белоруссии пришли неожиданные вести. Самое "главное пророчество" об СВО

Неожиданно из Белоруссии пришли поразительные новости. В СМИ разошёлся прогноз тамошней "целительницы" Федоры Конюховой, который с лёгкой руки журналистов превратился уже в самое "главное пророчество" об СВО.
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