Как снег на голову. Стихия разрушила старейший деревянный вокзал на сети РЖД

Снег уничтожил целый вокзал. Исчез, был разрушен деревянный хаб на станции «Подмосковная». Как говорят историки, этот статусный памятник, последний деревянный вокзал Москвы, являлся одним из самых старых на всей сети РЖД.
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