Малинин заявил о готовности защитить Россию

Недавний тур Александра Малинина по российским городам оказался крайне скандальным. Общественники потребовали отменить его концерты, поскольку, как и Кристина Орбакайте, он не высказывался о происходящем в политическом поле.
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