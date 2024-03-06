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Малинин заявил о готовности защитить Россию

Малинин заявил о готовности защитить Россию

Недавний тур Александра Малинина по российским городам оказался крайне скандальным. Общественники потребовали отменить его концерты, поскольку, как и Кристина Орбакайте, он не высказывался о происходящем в политическом поле.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Хотел бы: уже записался бы... Врун и болтун.
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