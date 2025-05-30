От Курбана до Коли: Как Ксения Бородина спускается по социальному лифту вниз из-за мужчин

Оказывается, за долгие годы клоака под названием «Дом-2» промыла мозги не только молодому поколению, которое годами смотрело, как другие люди занимаются сексом и дерутся на камеру, но и перевернула все с ног на голову в голове у самих ведущих, годами варившихся в этой похабщине.