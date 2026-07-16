Мерц не ответил ни на один вопрос, заданный ему на портале прямой связи

Популярный немецкий ресурс Abgeordnetenwatch, предоставляющий возможность прямого общения населения с избранными политиками, сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц с момента начала полномочий действующего состава бундестага не дал ответа ни на один из вопросов, заданных ему пользователями данной платформы.