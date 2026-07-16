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Аргументы и Факты

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Мерц не ответил ни на один вопрос, заданный ему на портале прямой связи

Мерц не ответил ни на один вопрос, заданный ему на портале прямой связи

Популярный немецкий ресурс Abgeordnetenwatch, предоставляющий возможность прямого общения населения с избранными политиками, сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц с момента начала полномочий действующего состава бундестага не дал ответа ни на один из вопросов, заданных ему пользователями данной платформы.

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