Не пропустите момент: в этот период жизни формируется ваше здоровье на все оставшиеся годы

Пьянки-гулянки до утра, а потом на учебу — пожалуй, такое может выдержать только молодой организм. Как сказал в нашем разговоре известный нейрохирург Юрий Шулев, в определенный период жизни человек живет на ресурсах, поэтому о здоровье и не задумывается.
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