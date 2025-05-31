Не пропустите момент: в этот период жизни формируется ваше здоровье на все оставшиеся годы

Пьянки-гулянки до утра, а потом на учебу — пожалуй, такое может выдержать только молодой организм. Как сказал в нашем разговоре известный нейрохирург Юрий Шулев, в определенный период жизни человек живет на ресурсах, поэтому о здоровье и не задумывается.