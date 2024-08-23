Экс-депутат Госдумы Пономарев заявил о готовности возглавить Курскую область

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) призвал разрешить ему возглавить «альтернативные органы власти» на территории Курской области России, где сейчас проходят бои.
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