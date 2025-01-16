Украина хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Украина планирует заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам ЕС, пишет украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.
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