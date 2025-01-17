В автокатастрофе на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

Автобус врезался в грузовик. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.фото: Ada DeranaВ ДТП с автобусом на Шри-Ланке различные травмы получили 12 туристов из России, сообщает 17 января пресс-служба посольства РФ.
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