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В автокатастрофе на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

В автокатастрофе на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

Автобус врезался в грузовик. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.фото: Ada DeranaВ ДТП с автобусом на Шри-Ланке различные травмы получили 12 туристов из России, сообщает 17 января пресс-служба посольства РФ.

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