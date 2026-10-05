Кубанские гиды провели бесплатные авторские экскурсии для туристов и гостей города

Кубанские гиды провели бесплатные авторские экскурсии для туристов и гостей городаВ Краснодаре, Армавире и Сочи 16 гидов из Краснодарского края, ставшие победителями всероссийского конкурса, провели авторские экскурсии.
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