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Царьград

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Надежды почти не осталось. На Ладоге нашли тела пропавших туристов

Надежды почти не осталось. На Ладоге нашли тела пропавших туристов

На Ладожском озере нашли тела двух туристов, пропавших после происшествия с байдарками.В Ленинградской области завершились поиски двух туристов, пропавших после происшествия с байдарками на Ладожском озере.

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