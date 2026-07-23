Надежды почти не осталось. На Ладоге нашли тела пропавших туристов

На Ладожском озере нашли тела двух туристов, пропавших после происшествия с байдарками.В Ленинградской области завершились поиски двух туристов, пропавших после происшествия с байдарками на Ладожском озере.
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