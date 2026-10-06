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Тульские новости

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В Алексинском районе Тульской области стартовало первенство Азии по шахматам

В Алексинском районе Тульской области стартовало первенство Азии по шахматам

Тульская область стала первым регионом России, которому доверили проведение соревнований столь высокого уровня.

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