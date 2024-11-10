В Китае показали новый тяжелый реактивный разведывательный беспилотник «Цзю Тянь»

Тяжелый реактивный разведывательный беспилотник «Цзю Тянь» / © Weibo Конструкция «Цзю Тянь», по мнению специалистов, может быть предназначена не только для перевозки грузов, но и для доставки и запуска роев меньших дронов, что делает этот беспилотник своеобразным авианосцем.
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