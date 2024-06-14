Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По версии финской стороны, инцидент произошел утром 10 июня возле города Ловииса Министерство обороны Финляндии сообщило, что 10 июня российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива.
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